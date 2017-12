Katy Perry a lansat o nouă linie de gene false

Cântăreaţa americană Katy Perry s-a asociat încă o dată cu brandul Eylure şi a lansat o nouă linie de gene false. Artista americană a lansat, anul trecut, prima ei linie de gene false, în colaborare cu acelaşi brand, care includea o colecţie bogată de gene dramatice, concepute pentru a accentua machiajul ochilor. De această dată, noua colecţie include gene false care se concentrează asupra culorilor. Colecţia, denumită Color Pop Lashes by Eylure, conţine trei tipuri de gene colorate: Make Room for Ka-Boom! (albastru), Oh Wow, Ka-Pow! (violet) şi It\'s M\'thing, Ka-Ching! (verde). Noua linie de gene false a fost deja lansată în reţeaua de magazine Claire\'s din SUA, la preţul de 7,99 de dolari.

Katy Perry a vândut 48 de milioane de discuri doar în SUA. Printre hiturile ei se numără piese precum ”Firework”, ”California Gurls”, ”E.T.” şi ”Hot N Cold\"”, extrase de pe albumul ei de debut, ”One Of The Boys” din 2008 şi de pe albumul ”Teenage Dream” din 2010. Artista americană a fost desemnată Femeia Anului 2012, de editorii revistei ”Billboard”. Katy Perry a devenit un veritabil brand, iar actriţa şi-a lansat propriul parfum, o ojă şi o linie de gene false. Este, totodată, imaginea oficială a liniei de produse de îngrijire a pielii Proactiv şi a chipsurilor Popchips.