Katy Perry preferă relaţiile imposibile

Cântăreaţa americană Katy Perry nu prea are noroc în dragoste, dar cel puţin se poate spune că are o carieră importantă. Vedeta americană a pozat pentru coperta revistei „Vogue” şi a acceptat să facă o serie de mărturisiri despre alegerile sale sentimentale. Katy Perry nu prea vorbeşte în public despre relaţiile ei, dar a decis, aparent, să lămurească toată lumea care are îndoieli despre viaţa ei sentimentală. Aceasta se jură că era îndrăgostită lulea de fostul soţ, comediantul britanic Russell Brand, atunci când s-a căsătorit cu acesta în 2010, ca să nu mai fie acuzată că a fost vorba doar despre o relaţie superficială, menită să o promoveze. Katy Perry se învinovăţeşte doar pe ea pentru eşecul mariajului său după 14 luni, pentru că s-a convins de un anume adevăr pe care, însă, nu a vrut în ruptul capului să îl dezvăluie jurnaliştilor.

Cântăreaţa s-a îndrăgostit nebuneşte din nou, de John Mayer. Vedeta l-a descris pe compozitorul şi cântăreţul american în vârstă de 35 de ani drept „o minte superbă, dar un suflet torturat”, lăsând să se înţeleagă că nu este ea de vină în relaţia lor zbuciumată. „Trebuie să îmi dau seama dacă nu cumva sunt atrasă de aceste suflete distruse”, a conchis Katy Perry. Să sperăm că declaraţia sa nu îl va deranja pe iubitul său, căruia i-a făcut un portret nu tocmai plăcut. Deocamdată, cei doi sunt împreună din luna martie şi au sărbătorit Ziua Naţională a SUA împreună. Katy Perry a sărbătorit prin muncă, susţinând un concert în Philadelphia, iar John Mayer a însoţit-o. Compozitorul este recunoscut pentru relaţiile sale cu unele dintre cele mai dorite femei din SUA, dar pe fiecare le-a părăsit fără prea mari regrete. Pe rând, John Mayer le-a spus adio lui Taylor Swift, Jessica Simpson, Jennifer Aniston, Jennifer Love-Hewitt sau Minka Kelly. Cu colega Katy Perry pare să-şi fi găsit naşul, pentru că şi aceasta i-a părăsit fără prea mari explicaţii pe modelul Baptiste Giabiconi sau pe chitaristul trupei Florence And The Machine, Rob Ackroyd, după divorţul de Russell Brand.