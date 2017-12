Katy Perry rămâne favorita americanilor

Chiar dacă nu s-a afişat la cea de-a 38-a ediţie a ceremoniei anuale People\'s Choice, Katy Perry a fost marea câştigătoare, cu nu mai puţin de cinci premii importante. Katy Pery este în plin proces de divorţ, după 14 luni de mariaj cu actorul britanic Russell Brand şi a preferat să renunţe la orice apariţii publice. Meritele sale au fost recunoscute, americanii votând-o câştigătoare la cinci categorii: Artista preferată, Turneul preferat, Piesa Anului, pentru ”E.T.” duetul său cu Kanye West, Videoclipul preferat, pentru “Last Friday Night” şi Apariţia episodică preferată într-un serial preferat, pentru rolul său “How I Met Your Mother”.

Un alt succes categoric l-a înregistrat şi ultimul lungmetraj din seria ”Harry Potter”, “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea a doua”, cu patru premii la categoriile Filmul preferat, Filmul de acţiune preferat, Cea mai bună adaptare cinematografică a unei cărţi şi premiul pentru întreaga distribuţie. Cea mai emoţionantă prezenţă la ceremonie a avut-o însă veterana actriţă de comedie Betty White, care a sărbătorit venerabila vârstă de 90 de ani. Printre câştigători se mai numără Ellen DeGeneres, Lea Michele şi Demi Lovato, dar şi Emma Stone şi Johnny Depp. Premiile People\'s Choice indică preferinţele americanilor la nu mai puţin de 43 de categorii. Printre acestea: Actorul preferat, Johnny Depp, Actriţa preferată şi actriţa de comedie preferată, Emma Stone, Legenda Filmului preferată, Morgan Freeman, Actorul de acţiune preferat, Hugh Jackman, Filmul dramatic preferat, ”Water for Elephants / Apă pentru elefanţi”, Comedia preferată, ”Bridesmaids”, Actorul de comedie preferat, Adam Sandler, Actriţa preferată sub 25 de ani, Chloe Moretz, Vocea preferată într-un film animat, Johnny Depp, pentru “Rango Rango”, Supereroul preferat, Ryan Reynolds în ”Green Lantern / Lanterna verde”, serialul dramatic preferat, “Supernatural”, Actorul de televiziune preferat într-un rol dramatic, Nathan Fillion, iar la categoria feminină a fost desemnată Nina Dobrev, Filmul Dramatic preferat, “Pretty Little Liars”, Serialul de comedie preferat, “How I Met Your Mother”, Actorul de televiziune preferat într-un rol de comedie, Neil Patrick Harris, iar la categoria feminină, Lea Michele.

Serialul de comedie preferat, “Hot In Cleveland”, Emisiunea concurs de televiziune preferată, American Idol, Serialul poliţist preferat, “Castle”, Serialul SF preferat, “Supernatural”, Prezentatoarea preferată a unei emisiuni de televiziune, Ellen DeGeneres, pentru The Ellen DeGeneres Show, iar la categoria masculină, Jimmy Fallon, pentru Late Night with Jimmy Fallon, Vedeta cu cea mai plăcută apariţie într-un serial, Katy Perry în serialul de comedie “How I Met Your Mother”, Vedeta de televiziune preferată, Kim Kardashian. Serialul dramatic preferat aflat la primul sezon, “Person of Interest”, iar la categoria comedie, ”2 Broke Girls”. Artistul preferat, Bruno Mars, Artista preferată, Katy Perry, Cântecul Anului, “E.T.” duetul lui Katy Perry cu Kanye West, Albumul Anului, “Born This Way” al lui Lady Gaga, Artista Pop preferată, Demi Lovato, Artistul Hip Hop preferat, Eminem, Trupa preferată, Maroon 5, Artista de muzică country preferată, Taylor Swift, Videoclipul preferat, Last Friday Night(T.G.I.F.) al lui Katy Perry, Cel mai bun turneu, Katy Perry.