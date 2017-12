Katy Perry se răzbună ”muzical” pe John Mayer

Cântăreaţa americană Katy Perry va apela la amintirea relaţiei ei cu muzicianul John Mayer ca sursă de inspiraţie pentru a compune piesele unui nou album, conform unui interviu publicat de revista ”Cosmopolitan”. Solista pop de 29 de ani s-a despărţit de John Mayer în urmă cu câteva luni, după o relaţie de un an şi jumătate. Deşi susţine că nu a rămas cu resentimente după despărţire, a anunţat că-şi va face publice sentimentele pe care le are faţă de rocker, prin intermediul muzicii. ”Nu am niciun fel de resentimente. Sunt sigură că vor fi nişte piese deosebite, inspirate”, a susţinut vedeta despre viitorul album. La rândul său, John Mayer, de 36 de ani, a declarat că nu îşi face griji cu privire la mesajul noilor piese ale lui Katy Perry. ”Este OK şi, până la urmă, este ceva normal. Trebuie să compună nişte piese noi şi are nevoie de inspiraţie. Doar că nu ar trebui să vorbească în stânga şi în dreapta despre ce va compune”, a comentat cântăreţul şi compozitorul american.