Katy Perry şi John Mayer se apropie de altar

Ziua Îndrăgostiţilor se apropie iar vedetele par foarte norocoase la capitolul iubire, anul acesta! Aparent, cântăreţii şi cântăreţele sunt ceva mai împliniţi, fiind cupluri mai sudate şi cu şanse mari de căsătorie, dacă nu cumva au făcut-o deja. Nimeni nu dădea vreo şansă cuplului format din Katy Perry şi John Mayer, dar se pare că ei sunt pregătiţi să-şi contrazică toţi criticii. În plus, par să fie dornici să ducă relaţia lor într-o altă etapă. Se zvoneşte că John Mayer se pregăteşte să o ceară de soţie pe vedetă, pentru că o consideră femeia ideală pentru el. ”Lui John chiar îi place că actriţa este atât de independentă, nu are nevoie de afecţiune şi nici nu este lipicioasă precum celelalte fete cu care s-a întâlnit. Este pentru prima dată când John are sentimente atât de puternice pentru o fată. Katy şi-a jucat rolul perfect. Au scos tot ce e mai frumos unul de la celălalt. Nu m-ar surprinde dacă o va cere de soţie”, a declarat un prieten apropiat al cântăreţului şi compozitorului american. De cealaltă parte, se pare că şi Katy Perry îşi doreşte oficializarea relaţiei şi chiar se gândeşte la copii.

Pe de altă parte, moda iubirii cu miliardari ruşi se extinde printre vedetele occidentale. Aşa cum s-a întâmplat cu Naomi Campbell şi al ei oligarh rus Vladislav Doronin, Geri Halliwell, în vârstă de 40 de ani, şi-a găsit dragostea tocmai la Moscova. Fosta membră a trupei Spice Girls s-a îndrăgostit de Anton Kaszubowski, mai tânăr cu un an decât ea. Magnatul, specializat în jocuri de noroc, i-a fost prezentat vedetei britanice de prieteni comuni. Cei doi au făcut o călătorie romantică la Roma şi au considerat că se potrivesc, de vreme ce s-au întâlnit la cină şi după întoarcerea la Londra. Rămâne de văzut dacă Anton Kaszubowski este, într-adevăr, partenerul pe care l-a căutat fosta Ginger Spice. După ce şi-a încercat norocul cu nume mari, precum Robbie Williams, Chris Evans sau, anul trecut, Russell Brand, ar fi cazul ca Geri Halliwell să-şi găsească liniştea sentimentală, aşa cum a făcut Siobhan Donaghy, fostă membră a trupei Sugababes. Cântăreaţa britanică a mers, joi, în faţa altarului, alături de iubitul ei, Chris Mccoy. Vestea a fost confirmată de fosta ei colegă de trupă, Keisha Buchanan, care a postat o fotografie de la eveniment. ”Cea mai frumoasă mireasă pe care am văzut-o vreodată! Siobhan, sunt atât de mândră de tine!”, a scris Keisha Buchanan pe contul său de Twitter.

Dragostea merită oricând o nouă şansă. Deşi a trecut prin două mariaje eşuate, fotomodelului britanic Katie Price se pare că a început să-i placă să meargă în faţa altarului. Aceasta a spus din nou Da, de data aceasta lui Kieran Hayler, iubitul ei stripper. Ceremonia a avut loc în Caraibe. Deocamdată, perechea nu a confirmat oficial fericitul eveniment, dar un prieten al dansatorului a scris un mesaj de felicitare pe Twitter. Katie Price a început să iasă cu Kieran Hayler din luna decembrie şi, deşi anunţa că nu se va mai grăbi în faţa altarului, se pare că s-a răzgândit!