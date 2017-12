KazMunaiGaz deţine integral grupul petrolier Rompetrol

Omul de afaceri Dinu Patriciu a vîndut către KazMunaiGaz (KMG) participaţia de 25% pe care o mai deţinea la The Rompetrol Group, iar prin această tranzacţie compania de stat din Kazahstan a ajuns să deţină integral grupul petrolier. „În concordanţă cu termenii iniţiali ai contractului semnat în august 2007 cu compania KMG, prin care aceasta a achiziţionat 75% din acţiunile Rompetrol Group (TRG) de la Rompetrol Holding SA, am decis să-mi exercit dreptul de vînzare către KMG a pachetului de 25% acţiuni rămase în cadrul Rompetrol Grup”, a declarat într-un comunicat, Dinu Patriciu, preşedintele grupului Rompetrol. Într-un alt comunicat, transmis de KMG, compania menţionează că tranzacţia privind preluarea participaţiei de 25% a fost finalizată. „Achiziţia restului de acţiuni la Rompetrol corespunde strategiei KMG privind dezvoltarea activelor din străinătate”, a declarat, în comunicat, preşedintele KMG, Kayrgeldy Kabyldin. Acesta a adăugat că grupul kazah va continua proiectele de reconstrucţie a rafinăriei Petromidia, a terminalului marin de petrol din portul Midia şi extinderea reţelei de benzinării a Rompetrol pe piaţa locală şi în străinătate. Patriciu iese astfel din grupul Rompetrol, pe care l-a controlat din 1998, iar KMG deţine integral grupul. Părţile nu au comunicat nici momentul vînzării şi nici valoarea tranzacţiei. Patriciu spune că proprietarul Rompetrol „are toate competenţele, resursele şi determinarea pentru a duce compania mai departe” şi că lasă compania „pe mîini sigure şi capabile”. „În continuare, intenţionez să ofer KMG sprijinul meu total pe parcursul perioadei de tranziţie, pînă cînd un nou director executiv va fi numit în fruntea companiei”, a mai spus Patriciu. Omul de afaceri se va axa, după ieşirea din acţionariatul grupului Rompetrol, pe activităţi pe piaţa imobiliară europeană, mass media şi alte proiecte importante din zona sectorului energetic. Pentru a anunţa tranzacţia, conducerea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a suspendat ieri, în jurul orei 14:15, acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) şi Rompetrol Well Services (PTR) de la tranzacţionare. The Rompetrol Group deţine 50,59% din Rompetrol Rafinare Constanţa, şi 51% din capitalul Rompetrol Well Services. KMG, din Kazahstan, a cumpărat 75% din grupul Rompetrol în august 2007, pentru 1,6 miliarde de dolari. Grupul Rompetrol desfăşoară activităţi în mai multe state, cele mai importante operaţiuni fiind localizate în România şi Franţa. În România, grupul deţine două rafinării, Petromidia şi Vega, peste 450 de benzinării şi depozite de carburanţi.