Keanu Reeves, producător şi protagonist al unei comedii romantice

Astăzi, Keanu Reeves împlineşte astăzi 45 de ani, aniversare marcată de decizia sa de a produce şi de a juca în comedia romantice “Henry\'s Crime”, regizată de Malcolm Venville, ale cărei filmări vor debuta în luna noiembrie, în oraşul american Buffalo. Acest proiect cinematografic va fi primul produs de Company Films, casa de producţie a lui Keanu Reeves. Lungmetrajul va fi finanţat din fonduri private, iar distribuţia nu a fost deocamdată anunţată. Scenariul este scris de Sacha Gervasi, iar Keanu Reeves va interpreta rolul unui bărbat altruist care este acuzat pe nedrept de jefuirea unei bănci. Filmul “Henry\'s Crime” este prima comedie romantică în care joacă Keanu Reeves după “Something\'s Gotta Give / Ceva, ceva tot o ieşi”, lansat în 2003.

Printre cele mai recente roluri ale starului american se numără cel din filmul SF “The Day the Earth Stood Still / Ziua în care Pământul se opri\", dar şi cel din “The Private Lives of Pippa Lee / Vieţile secrete ale Pippei Lee”, regizat de Rebecca Miller, în care joacă alături de Robin Wright Penn.