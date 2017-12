Keanu Reeves s-a îndrăgostit!

A curtat multe din frumuseţile de la Hollywood, fără să îşi găsească jumătatea cu care să îşi împartă viaţa, dar de această dată, Keanu Reeves pare îndrăgostit lulea. De obicei extrem de discret în a-şi exprima sentimentele, actorul originar din Toronto fost suprins de paparazzi, la New York, alături de o blondă misterioasă pe care o săruta cu foc. Actorul în vîrstă de 43 de ani şi-a permis astfel una dintre rarele sale răbufniri sentimentale. Aceasta ar fi prima sa relaţie serioasă din anul 2001, de cînd a încetat din viaţă prietena sa Jennifer Syme. Keanu Reeves tocmai a terminat filmările la thriller-ul “The Night Watchmen” şi petrece o binemeritată vacanţă la New York. Nu este foarte clar dacă nu cumva s-a mutat la New York, deşi în mod oficial s-a stabilit la Los Angeles, unde şi-a cumpărat chiar şi o casă după ce ani la rîndul a preferat să stea la hotel. Keanu Reeves este obişnuit cu traiul nomad, petrecîndu-şi tot timpul liber în turnee cu trupa sa rock Dogstar.

Un alt actor la fel de discret în viaţa sa privată, Joaquin Phoenix pare să îşi fi găsit o parteneră de viaţă alături de care să îşi serbeze, duminică, împlinirea a 34 de ani. Actorul a fost însoţit de o brunetă de 21 de ani pe tot parcursul turneului de promovare a filmului ”We Own the Night”. Cît de curînd, paparazzi îl vor surprinde şi pe acesta cu noua sa iubită!