Keanu Reeves, scriitor

Actorul Keanu Reeves a scris o carte de dezvoltare personală, intitulată ”Ode to Happiness”, după ce o bună prietenă i-a spus că felul în care el se autocompătimeşte are ceva foarte amuzant. Potrivit propriilor declaraţii, starul în vârstă de 46 de ani a scris această carte pentru că a vrut să o înveselească pe amica sa, Janey Bergam. ”Eram în bucătărie cu prietena mea Janey şi radioul era pornit. Se auzea un cântec care era un exces de depresie, o muzică plină de nostalgie şi de autocompătimire. Ştiţi genul acela ”Sunt atât de singur şi am fost părăsit şi inima mea e frântă”. Era atât de oribil de voluptuos. Am început să scriu pe o foaie de hârtie, pentru că aveam în minte acel moment când faci baie, aprinzi o lumânare şi eşti deprimat. Am făcut-o pe Janey să râdă atât de tare, încânt am continuat, râzând şi mai mult de sentimentul de autocompătimire”, a declarat actorul.

Jennifer Syme, iubita actorului, a murit în anul 2001, în urma unui accident de automobil, la doi ani după ce primul copil al cuplului, o fetiţă care urma să se numească Ava, a murit la naştere. Fanii din lumea întreagă au început să-şi facă griji serioase în privinţa sănătăţii mintale a actorului, după ce acesta a fost fotografiat, anul trecut, stând singur pe o bancă şi având o mină deprimată. Fanii starului au înfiinţat sărbătoarea pentru înveselirea lui Keanu Reeves, celebrată în fiecare an pe 15 iunie. Starul nu a părut impresionat şi abia a fost dispus să o catalogheze drept amuzantă. ”Da, a fost o campanie pe Internet. Mi s-a adus la cunoştinţă. Da, a fost amuzantă. Însă, cartea mea datează cu mult timp înainte. Am terminat-o în august 2009. Sper că va fi o carte care îi va ajuta pe oameni să se transforme într-un mod discret şi plăcut. E genul de carte care te ia dintr-un loc şi te duce într-altul, de unde poţi să te uiţi la tine însuţi şi să-ţi dai seama că întotdeauna lucrurile pot sta mai rău de atât. Urăsc fraza aceasta. Bineînţeles că lucrurile pot fi întotdeauna mai rele de atât!”, a declarat Keanu Reeves pentru ediţia electronică a ziarului ”The Guardian”.