Keez.ro – platforma autohtona care ofera antreprenorilor servicii de contabilitate online

Keez.ro este o companie romaneasca care reuneste contabilitatea cu tehnologia secolului XXI intr-o platforma multifunctionala care ofera un set complet de instrumente de management operational, cu rolul de a ajuta antreprenorii de IMM-uri si start-up-uri sa isi optimizeze activitatea in cadrul business-ului pe care il conduc. Cu ajutorul serviciilor de contabilitate online de la Keez.ro, antreprenorii castiga atat timp, cat si energie, pe care le pot dedica sarcinilor specifice rolului lor si nu taskurilor repetitive.

De acum inainte, nu vei mai fi dependent de contabilul tau si nu va mai trebui sa te intalnesti lunar cu acesta pentru a-i preda “sacosa” de chitante si facturi. Keez.ro devine “biroul digital” al antreprenorilor, preluand toate activitatile cronofage, tinandu-ti evidenta contabila, intocmindu-ti declaratiile obligatorii pentru ANAF si oferindu-ti un set complet de rapoarte pentru uz intern, cu ajutorul carora vei putea lua decizii in cunostinta de cauza cu privire la situatia financiara a companiei tale.

Serviciile de contabilitate online te ajuta sa eliberezi resursele alocate pana in prezent pentru “contabilitatea dubla”. Mai exact, nu va mai fi necesar sa tii evidenta in paralel cu contabilul si nici sa il verifici, deoarece toate informatiile de care vei avea nevoie vor putea fi accesate oricand, de oriunde, direct de pe smartphone-ul tau.

Cum functioneaza Keez.ro?

Ca utilizator final, tot ce trebuie sa faci este sa pozezi sau sa scanezi documentele care trebuie inregistrate in contabilitate (chitante, facturi etc.) si sa le incarci in platforma online. De restul se va ocupa o echipa dedicata de specialisti in domeniu. Iata care sunt principalele functionalitati pe care ti le ofera Keez.ro:

Servicii de contabilitate online

Pana in prezent, contabilitatea in Romania ramasese blocata undeva in anii ‘90: antreprenorii adunau toate chitantele si facturile pe care le predau in format fizic contabilului. Abia pe data de 25 a lunii urmatoare contabilul avea disponibile declaratiile obligatorii, mult prea tarziu pentru ca orice decizie importanta pentru companie sa poata fi luata tinand cont de situatia financiara a firmei. Antreprenorii care aveau totusi ceva cunostinte de contabilitate isi sacrificau timpul pentru a tine evidenta in paralel cu contabilul, neglijand pe de alta parte sarcinile specifice rolului lor.

Aparitia serviciilor de contabilitate online a fost cu adevarat o necesitate pentru antreprenorul roman. Cu ajutorul Keez.ro, acesta are acces in timp real la un set complet de rapoarte deosebit de utile, ca de exemplu:

"De incasat" - arata sumele de incasat de la clienti, la zi;

"Furnizori de platit" - arata sumele de platit la furnizori, la zi;

"Cash in banci" - prezinta soldurile in fiecare cont bancar al clientului;

"Cheltuieli luna curenta" - arata cheltuielile pe fiecare tip de cheltuiala, pe furnizor, factura si data, din luna curenta;

"Profit" - arata atat categoriile de venituri, cat si de cheltuieli, in luna curenta cat si in ultimele doua luni anterioare;

"Avansuri/Deconturi" - indica sumele de decontat intre firma si salariatii acesteia;

"Cash in casa" - afiseaza sumele disponibile in casa la un moment dat;

"Datorii la stat" - cuprinde toate datoriile pe care trebuie sa le plateasca antreprenorul in luna curenta catre diversele institutii ale statului, impreuna cu conturile in care trebuie platite si datele de plata;

Servicii de salarizare

Keez.ro iti pune la dispozitie si instrumente pentru salarizare cu ajutorul carora se pot:

-administra salariatii;

-intocmi contracte de munca;

-emite acte aditionale, adeverinte, pontaje si bonusuri.

Antreprenorii beneficiaza acum de o solutie completa de salarizare, avand la baza un studiu temeinic al legislatiei, precum si experienta solida a specialistilor nostri. Cu Keez.ro poti calcula foarte uşor salariile angajatlor, platforma fiind foarte user-friendly si adaptata atat schimbarilor de legislatie, cat şi specificului clientilor.

Infiintare firma

Ai in plan sa pornesti un start-up dar esti descurajat de birocratie si cozile interminabile de la Registrul Comertului? Keez.ro sustine antreprenorii la inceput de drum! Cu ajutorul suportului nostru, procesul de infiintare a unei noi firme devine o simpla formalitate. Cat timp noi ne ocupam de infiintarea firmei tale, tu te poti dedica dezvoltarii business-ului si altor sarcini specifice rolului de antreprenor!