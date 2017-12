Ke$ha îşi tratează problemele de alimentaţie

Se spune că 2014 este anul schimbărilor şi prima dintre vedete care a făcut primul pas pare să fie Ke$ha. Cântăreaţa americană a fost convinsă de prieteni că are nevoie de ajutor şi a intrat la reabilitare, din cauza problemelor de alimentaţie. ”Sunt o combatantă pentru a fi tu însăţi şi a te iubi, dar am constatat că este greu de pus în practică. Nu voi fi disponibilă în următoarele 30 de zile, pentru că urmez un tratament pentru tulburările mele de alimentaţie, ca să reînvăţ să mă iubesc. Exact aşa cum sunt”, a scris artista de 26 de ani pe contul său de Twitter. Se pare că vedeta s-a internat în acelaşi centru medical prin care a trecut şi Demi Lovato, care are acum un stil de viaţă sănătos.