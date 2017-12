Keira Knightley e gravidă

Actriţa Keira Knightley, în vârstă de 29 de ani, căsătorită din 2013 cu muzicianul James Righton, fost membru al trupei Klaxons, așteaptă primul său copil, potrivit relatărilor din presa britanică. Keira Knightley este una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe britanice. Primul rol notabil i-a fost oferit de regizorul George Lucas, care a distribuit-o în ”Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei”, unde a împărţit partitura senatorului Amidala cu Natalie Portman. În toamna anului 2002, actriţa a obţinut un rol în ”Piraţii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre”, continuat cu alte trei filme cu un mare succes de casă. În 2006, Keira a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din ”Mândrie şi prejudecată”. Tot în 2006, actriţa a fost votată cea mai sexy femeie din lume şi a semnat un contract cu Chanel. În 2007, Keira Knightley a jucat împreună cu James McAvoy în filmul ”Remuşcare”, pelicula primind şase nominalizări la premiile Oscar. Printre filmele ei mai recente se numără ”Să nu mă părăseşti / Never Let Me Go” (2010), ”The Beautiful and the Damned” (2011), ”Metodă periculoasă / A Dangerous Method” (2011) şi ”Anna Karenina” (2012).

De cealaltă parte a oceanului, actrița americană Zoe Saldana și soțul său, artistul italian Marco Perego, au primit mai devreme cadoul de Crăciun: gemenii lor. Se pare că micuții au fost grăbiți să vină pe lume în 2014, deși erau așteptați la începutul anului. Nu sunt deocamdată disponibile alte informații despre copii, sex sau nume. Actrița de 36 de ani a fost o mămică activă și ultima sa apariție pe covorul roșu a fost la mijlocul lunii octombrie, pentru premiera lungmetrajului ”The Book of Life”. A fost ultima sa apariție mondenă înainte de a lua o pauză în carieră.