Keira Knightley, în rolul unei clone

Actriţa britanică va juca rolul unei clone într-un nou thriller SF, ”Never Let Me Go”, produs de compania Fox Searchlight. Noul proiect va aborda tema clonării, iar partenerii de pe marele ecran ai actriţei britanice vor fi Andrew Garfield şi Carey Mulligan. Filmările urmează să înceapă în luna aprilie, în Marea Britanie, la Londra şi Norfolk. Filmul prezintă povestea a trei tineri care au crescut într-un internat, neavînd niciun contact cu lumea de afară şi nefiind la curent cu existenţa ei. La un moment dat, ei vor descoperi că sînt clone şi că au fost crescuţi doar pentru a deveni donatori de organe. Următoarele proiecte ale Keirei Knightley sînt filmele ”The Beautiful and the Damned” şi remake-ul după musicalul ”My Fair Lady”, produs de Columbia Pictures.

Keira Knightley, născută pe 26 martie 1985, este una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe britanice. Primul rol notabil i-a fost oferit de regizorul George Lucas, care a distribuit-o în ”Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei”, unde a împărţit partitura senatorului Amidala cu Natalie Portman. În toamna lui 2002, actriţa a obţinut un rol în ”Piraţii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre”. Filmul a avut un mare succes de box office şi a stat la baza unei trilogii. În 2006, Keira a primit o nominalizare la Oscar, pentru rolul din ”Mîndrie şi prejudecată”. Tot în 2006, actriţa a fost votată cea mai sexy femeie din lume si a semnat un contract cu Chanel. În 2007, Keira Knightley a jucat împreună cu James McAvoy în filmul ”Remuşcare”, care a primit şase nominalizări la premiile Oscar.