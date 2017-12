Keira Knightley şi-a impus un plafon de cheltuieli

La 29 de ani, actriţa Keira Knightley este una dintre cele mai bogate vedete cu vârsta sub 30 de ani din Marea Britanie. Într-un interviu acordat revistei “Glamour”,care va fi publicat în ediţia din luna iulie, Keira Knightley a declarat că îşi acordă o sumă fixă pentru cheltuieli lunare. Deşi are acces la o avere estimată de “Forbes” la 50 de milioane de dolari, actriţa şi-a fixat un plafon de cheltuieli de ”numai” 50.000 de dolari pe lună. Keira Knightley are motive serioase şi argumentează că un mod de viaţă exorbitant ar izola-o de prieteni. “Dacă trăieşti pe picior mare, nu mai poţi să îţi petreci timpul cu oamenii care nu îşi permit. Acest lucru te alienează. Unele dintre cele mai bune momente din viaţă mi le-am petrecut alături de prietenii care nu câştigă atât de mult ca mine şi nu vreau să îi pierd”, a declarat actriţa.

Keira Knightley a făcut avere prin prezenţa sa în distribuţia seriei de mare succes ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, dar şi graţie unui contract încheiat cu Chanel. Încă din 2013 au ieşit la iveală informaţii că actriţa îşi fixase suma maximă de 50.000 de dolari pe care să o aibă la dispoziţie în fiecare lună, deşi compania sa, Kck Boo Ltd, raporta atunci venituri de circa 2,5 milioane de dolari din reclame şi contracte de film.

Keira Knightley a dovedit că apreciază micile bucurii ale vieţii. Un exemplu bun este nunta sa discretă cu James Righton. Pentru ceremonia desfăşurată în sudul Franţei, vedeta a purtat o rochie Chanel pe care a afişat-o în premieră în 2008, la petrecerea de dinaintea decernării premiilor BAFTA. Keira Knightley a explicat că tradiţia spune că mireasa trebuie să poarte şi ceva vechi, aşa că ea a optat pentru rochia despre care ştia deja că îi stă bine. În plus, şi la nuntă se pare că s-a simţit atât de bine încât a reuşit să păteze celebra rochie cu vin. “Sunt fericită cu amintirea unei nopţi de neuitat şi cu povestea despre cum s-a distrus rochia mea”, a povestit, amuzată, actriţa. Keira Knightley se consideră un om de rând, doar cu ceva haine mai bune…