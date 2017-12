Keith Richards, agresiv cu un jurnalist

Chitaristul trupei The Rolling Stones Keith Richards, celebru pentru temperamentul său coleric, a lovit în cap un critic suedez, marţi, pe când se afla într-un hotel din Paris, pentru că acesta a scris o cronică proastă despre trupa sa. Chitaristul a vorbit timp de zece minute cu Markus Larsson până să-şi aducă aminte că jurnalistul suedez a scris, în 2007, o cronică în care The Rolling Stones era numită “trupă de amatori”, iar concertului susţinut de aceasta la Göteborg i-a dat un calificativ de două stele din cinci. Keith Richards i-ar fi spus jurnalistului să îşi ceară scuze pentru calificativul slab, înainte să intre în dispută cu acesta. Întrevederea s-a încheiat când starul rock l-a ameninţat pe Markus Larsson şi apoi l-a lovit în cap. “I s-au înnegrit ochii şi s-a înfuriat foarte tare. S-a ridicat în picioare şi a spus că problema trebuie rezolvată atunci, pe loc. Iniţial, am fost surprins, am crezut că glumeşte, dar apoi am realizat că era serios şi nu-mi doream decât să fug”, a povestit jurnalistul. Markus Larsson susţine că starul i-a spus că are noroc că scapă de acolo viu, înainte să iasă din Hotelul Le Meurice din capitala franceză.