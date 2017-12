Keith Richards are 3.000 de chitare

Chitaristul trupei Rolling Stones a cheltuit o avere pe colecţia sa de 3.000 de chitare, însă a folosit în concerte sau la înregistrările în studio doar 15 dintre acestea. Starul a strâns uimitor de multe instrumente în ultimii 50 de ani, de când activează în industria muzicii, dar cea mai mare parte din colecţia sa stă într-un depozit. În plus, legendarul cântăreţ este modest atunci când vine vorba despre talentul său, insistând că nu este un chitarist prea bun. “Depozitarea chitarelor mă costă mai mult decât valorează instrumentele. Ştii, nici măcar nu mă consider un chitarist. Nu sunt un Hendrix sau un Clapton” a declarat acesta. Keith Richards face parte din trupa The Rolling Stones, alături de Mick Jagger, Charlie Watts şi Ronnie Wood. Trupa The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă pe parcursul ultimelor cinci decenii şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă.