Keith Richards nu are urechi decît pentru Amy Winehouse

Chitaristul trupei Rolling Stones a declarat într-un interviu recent că singurul star pop modern pe care îl apreciază este Amy Winehouse. Keith Richards a mai declarat că aceasta nu va avea o carieră lungă dacă nu renunţă la droguri. Muzicianul de 64 de ani a vorbit sincer despre propria sa dependenţă de heroină, cu care s-a luptat mai mulţi ani, dar de care a reuşit să scape.

Chitaristul, care l-a inspirat pe Johnny Depp în realizarea personajului Jack Sparrow din seria de succes “Piraţii din Caraibe”, a mai declarat că încă preferă să asculte veterani ai blues-ului precum Robert Johnson, Muddy Waters, Chuck Berry şi Jimmy Reed. Cînd a fost rugat să spună pe cine preferă din muzica modernă, acesta a răspuns: “Există o singură persoană. Tipa aia, Amy Winehouse”. De altfel, cîntăreaţa britanică şi colegul de trupă al lui Keith Richards, Mick Jagger, au cîntat împreună la ediţia din 2007 a festivalului de la Isle of Wight. “Însă, fata aia n-o să mai cînte multă vreme dacă nu îşi rezolvă rapid problemele. Amy trebuie să dea dovadă de inteligenţă”, a afirmat Keith Richards, care a recunoscut că nu se aşteaptă ca tînăra să-i asculte sfatul. “Nu sînt predicator. Însă şi eu am suferit şi trebuie să treci peste dependenţa de droguri”, a conchis muzicianul.

Fost dependent de heroină, Keith Richards a recunoscut că încă fumează iarbă tot timpul şi că o dată şi-a ars un deget pînă la os pentru că era prea ameţit. Şi colegul său de trupă, Mick Jagger, a declarat că muzica lui Amy Winehouse va avea de suferit din cauza timpului petrecut de cîntăreaţă pentru a-şi rezolva problemele provocate de consumul de droguri, cu autorităţile britanice. Şi Mick Jagger, în vîrstă de 64 de ani, a povestit despre necazurile trupei cu autorităţile, din cauza consumului de droguri, în anii \'70.