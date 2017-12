Kelly Osbourne şi-a fracturat cotul

Fiica rocker-ului Ozzy Osbourne, Kelly, şi-a fracturat cotul încercând să oprească o luptă între câinii mamei sale. Afişând o siluetă foarte suplă, o nouă coafură şi un bandaj medical pe braţul drept, Kelly Osbourne a pozat, marţi, venind de la Los Angeles, în faţa jurnaliştilor prezenţi pe aeroportul Heathrow din Londra. Vedeta de 25 de ani postase cu câteva ore înainte un mesaj pe Twitter: ”Mi-am fracturat cotul în acest weekend şi este de departe cea mai dureroasă fractură pe care am suferit-o până acum. Pe scurt, am încercat să opresc o luptă între câinii mamei mele, la reşedinţa ei din Los Angeles”. Sharon Osbourne, în vârstă de 57 de ani, are 11 câini, printre care se numără deja ”celebrii” Minnie din rasa Pomeranian, bulldogul englez Lola, Maggie din rasa Japanese Chin, dar şi noua achiziţie a familiei Osbourne, boxerul Pearl. La rândul ei, Kelly Osbourne este stăpâna căţeluşului Sid din rasa Pomeranian, alături de care a fost fotografiată recent, în timpul unei plimbări în Los Angeles.

Deşi câinii familiei Osbourne par să fie prea mici pentru a genera un conflict suficient de puternic care să justifice o accidentare atât de gravă, Kelly Osbourne a mărturisit recent că face parte din rândul celebrităţilor care se accidentează destul de des. În noiembrie 2009, Kelly Osbourne s-a accidentat la picior în timpul emisiunii de televiziune Dancing With The Star din Marea Britanie, echivalentul emisiunii Dansez pentru tine şi a avut nevoie de injecţii cu cortizon pentru a continua concursul. În 2008, fiica rocker-ului Ozzy Osbourne a fost fotografiată cu faţa tumefiată, în urma unui accident casnic, când toate lucrurile din dulapul de bucătărie au căzut peste ea. În 2007, a suferit un accident care s-a finalizat cu o hernie de disc, în timp ce interpreta rolul Mama Morton în musicalul ”Chicago” pus în scenă la un teatru din West End, Londra.

Kelly Osbourne, care a fost numită recent imaginea oficială a brandului de produse cosmetice St. Tropez, a mărturisit că a început să îşi rescrie autobiografia, intitulată ”Fierce”, care a fost publicată în 2009.