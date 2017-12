Kelly Rowland este însărcinată

Abia s-a căsătorit în destul de mare secret şi, acum, cântăreaţa Kelly Rowland, membră a fostului grup Destiny's Child, s-a văzut nevoită să confirme că este însărcinată cu primul său copil. Kelly Rowland a postat pe platforma Instagram o fotografie în care apar două perechi de pantofi sport Air Jordan, una pentru adulţi şi alta pentru bebeluşi. ”O să fiu iute de picior ca tatăl meu” - este mesajul pe care cântăreaţa l-a publicat alături de fotografia respectivă. Kelly Rowland, în vârstă de 33 de ani, a început o relaţie cu Tim Witherspoon, managerul ei, în anul 2011. Cei doi şi-au anunţat logodna în decembrie 2013 şi s-au căsătorit în mai 2014, în Costa Rica, iar la nuntă a participat şi Beyonce, fostă membră a trupei Destiny's Child, care a fost şi domnişoară de onoare, alături de sora ei, Solange Knowles. Kelly Rowland, foarte discretă în discuţiile sale cu presa despre viaţa ei privată, a fost logodită în trecut cu jucătorul de fotbal american Roy Williams, de care s-a despărţit în ianuarie 2005.

Grupul Destiny's Child s-a format în anul 1990, în Texas, din componenţa iniţială făcând parte Beyonce Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson şi LeToya Luckett. Primul album al trupei a fost lansat în 1998. Un an mai târziu, cu albumul ”The Writings on the Wall”, grupul a început să devină cunoscut. Succesul a venit, însă, odată cu transformarea Destiny's Child în trio. Trupa şi-a anunţat despărţirea în 2002, reunindu-se doi ani mai târziu doar pentru lansarea unui album de studio. Ulterior, cele trei artiste s-au dedicat exclusiv proiectelor solo. În SUA se vorbeşte însă acum tot mai insistent despre iminenta reunire a trupei Destiny's Child pentru înregistrarea unui nou album de studio!