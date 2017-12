Kelly Rowland s-a căsătorit!

Cântăreaţa americană Kelly Rowland a avut parte de un weekend de vis. În decorul paradisiac din Guanacaste, în Costa Rica, cântăreaţa de 32 de ani s-a căsătorit cu partenerul său de viaţă, Tim Witherspoon. Cei doi au o relaţie de lungă durată, el fiind şi managerul vedetei. Nunta lor i-a luat prin surprindere doar pe o parte dintre prietenii lui Kelly Rowland. Cei doi au vrut ca evenimentul să fie cât mai intim, aşa că au decis chiar să oprească telefoanele mobile ale invitaţilor lor la intrarea în somptuoasa sală de ceremonii a hotelului Four Seasons. Kelly Rowland şi Tim Witherspoon şi-au rostit jurămintele în faţa membrilor familiilor lor, dar şi a unor prieteni foarte apropiaţi. A lipsit însă Beyonce, fosta sa colegă din trupa Destiny’s Child. Aceasta a avut emoţii cu privire la obţinerea vizei. În cele din urmă a primit-o, numai că s-a răzgândit în ultimul moment şi nu a mai onorat invitaţia la nuntă. Nu este foarte clar nici dacă Jay Z sau cea de-a treia membră a trupei Destiny’s Child, Michelle Williams, au participat la petrecere! Este al doilea mariaj pentru Kelly Rowland, care timp de un an de zile a fost căsătorită cu Roy Williams. Cei doi au divorţat în 2005.

Kelly Rowland mai are un motiv de bucurie. Pepsi va lansa pe 10 iunie un album vizual, intitulat „Beats of the Beautiful Game”, în care a apelat la o serie de celebrităţi pentru a scoate în evidenţă frumuseţea fotbalului. Kelly Rowland se numără printre artiştii aleşi să interpreteze 11 piese, dar şi să filmeze mai multe scurtmetraje. Alături de ea şi-au mai dat concursul şi regizorul Spike Lee, producătorul Timbaland şi actorul britanic Idris Elba, dar şi Janelle Monae, cu piesa “Heroes”. Kelly Rowland a interpretat piesa “The Game” al cărei videoclip a fost semnat de Spike Lee.