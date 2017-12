Kelsey Grammer şi-a lăsat noua iubită însărcinată

Nici nu s-a cuplat bine, că Kelsey Grammer a şi primit o veste şoc: va fi tată pentru a cincea oară. Starul din serialul ”Frasier”, în vârstă de 55 de ani, s-a consolat în braţele frumoasei Kayte Walsh. Aleasa lui are 29 de ani, cu 26 de ani mai tânără decât el. Ştirea că tânăra este gravidă vine la câteva săptămâni după ce soţia lui Kelsey, Camille Donatacci, a depus actele de divorţ, în luna iulie, invocând diferenţe ireconciliabile. Cei doi pun capăt unui mariaj de 13 ani. Vestea a fost confirmată chiar de tatăl britanicei: ”Sunt veşti grozave şi suntem încântaţi pentru amândoi. Nu ştiu de când sunt împreună şi nu l-am cunoscut încă, dar aştept cu nerăbdare. Abia am aflat de sarcina ei, în urmă cu câteva zile”, a afirmat tatăl lui Kayte Walsh. Kelsey Grammer are doi copii cu Camille Donatacci, Mason Olivia, de 8 ani şi Jude Gordon, de 5 ani şi doi copii din relaţii anterioare, Spencer şi Greer Kandace.