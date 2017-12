Ken Loach apără cauza palestinienilor

Regizorul britanic şi-a retras filmul “Looking for Eric” din Festivalul Internaţional de Film de la Melbourne pentru că evenimentul beneficiază de sponsorizare din partea Israelului. Ken Loach i-a cerut directorului festivalului Richard Moore să scoată filmul său din program, motivîndu-şi decizia prin faptul că evenimentul are parte de finanţare din partea Israelului. “Palestinienii, inclusiv artişii şi academicienii, au cerut boicotarea evenimentelor susţinute de Israel”, susţine Ken Loach în scrisoarea adresată lui Richard Moore, citată de ziarul “The Age”. Boicotul, care nu are drept ţintă producătorii independenţi de film din Israel, ci “statul israelian”, este un protest faţă de ceea ceKen Loach descrie drept “ocupaţia ilegală a teritoriului palestinian, distrugerea caselor şi a gospodăriilor şi faţă de masacrele din Fîşia Gaza”.

Controversele au marcat Festivalul de Film de la Melbourne încă de la debutul evenimentului. Şi oficialii chinezi au cerut interzicerea proiecţiei unui documentar despre un activist Uigur, ca urmare a recentelor violenţe din Xinjiang împotriva populaţiei musulmane. Richard Moore a refuzat să excludă documentarul “Ten Conditions of Love” şi a declarat că nu va lua în considerarea cererea lui Ken Loach de a reconsidera sponsorizarea din partea Israelului. “Nu o voi face. Festivalul nu o va face. Este ca şi cînd aş răspunde unui şantaj”, a apreciat acesta. Conform lui Richard Moore, Guvernul israelian a sprijinit şi în anii precedenţi festivalul, iar sponsorizarea pentru 2009 constă în suportarea cheltuielilor de deplasare la festival a unui invitat, Tatia Rosenthal. Festivalul Internaţional de Film de la Melbourne se desfăşoară în perioada 24 iulie - 9 august şi este cel mai important evenitment de gen din Australia.