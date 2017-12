Ken Loach, spitalizat de urgenţă

Regizorul britanic Ken Loach a fost internat de urgenţă, luni, în Scoţia, după ce a căzut pe scările tribunalului din Glasgow, unde turna o scenă pentru următorul său lungmetraj. Regizorul britanic în vârstă de 74 de ani turna o scenă pentru noul său film, intitulat ”The Angel\'s Share”, în momentul în care s-a împiedicat şi a căzut pe scările din faţa tribunalului din Glasgow. Cineastul britanic şi-a spart capul şi a fost transportat la Royal Infirmary din Glasgow. Potrivit presei britanice, renumitul cineast a fost externat în cursul zilei de ieri.

Ken Loach şi-a început cariera la televiziunea naţională britanică şi a regizat primul său film, ”Poor Cow”, în 1967, fiind urmat de peliculele ”Şoimul / Kes” (1970) şi ”Family Life” (1971). Lungmetrajul său ”Riff-Raff” a primit numeroase premii, fiind votat cel mai bun film european în 1991. Filmul ”Pământ şi Libertate / Land and Freedom” a primit acelaşi premiu în 1995, iar drama ”Sweet Sixteen” a primit Premiul Criticii la gala European Film Awards din 2002. În 2006, Ken Loach a primit premiul Palme d\'Or, la Festivalul de Film de la Cannes, iar în 2007, premiul irlandez IFTA pentru cel mai bun film, ambele pentru drama istorică ”Mângâierea vântului / The Wind That Shakes the Barley”. În 2005, regizorul a primit premiul César pentru cel mai bun film străin, pentru povestea de dragoste scoţiană ”Un sărut tandru / A Fond Kiss”.

Regizorul britanic a fost recompensat şi cu un premiu pentru întreaga carieră, din partea Academiei de Film Europene, cu ocazia galei European Film Awards, ce a avut loc în decembrie 2009. Ken Loach a fost invitat special al Festivalului de Film Anonimul, în vara anului 2007.