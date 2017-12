Ken Loach va primi un Urs de Aur onorific la Festivalul de la Berlin

Regizorul britanic Ken Loach va fi distins cu un Urs de Aur onorific, pentru întreaga carieră, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin 2014. La cea de-a 64-a ediţie a Berlinalei, care se va desfăşura între 6 şi 16 februarie 2014, vor fi proiectate zece filme regizate de Ken Loach, ca omagiu adus cineastului britanic.

Născut în 1936, Ken Loach este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori din Marea Britanie. În 2006, Ken Loach a primit premiul Palme d'Or pentru drama istorică ”Mângâierea vântului / The Wind That Shakes the Barley”. În 2005, regizorul a primit premiul César pentru cel mai bun film străin, pentru povestea de dragoste scoţiană ”Un sărut tandru / A Fond Kiss”. Regizorul britanic a fost recompensat şi cu un premiu pentru întreaga carieră din partea Academiei de Film Europene, în 2009. Ken Loach a fost invitat special al Festivalului de Film „Anonimul“ din Delta Dunării, în vara anului 2007.

Cel mai recent film regizat de Ken Loach, ”The Angel's Share”, o comedie socială, a primit premiul juriului la Cannes, în anul 2012. Tot în anul 2012, Ken Loach, cunoscut pentru simpatiile sale de stânga şi pentru filmele cu tematică socială, cum ar fi ”Pâine şi trandafiri” (2000), a refuzat premiul pentru întreaga carieră care urma să îi fie decernat la Festivalul de la Torino, din solidaritate cu muncitorii italieni care asigură curăţenia şi securitatea Muzeului Naţional al Cinematografiei din oraş.