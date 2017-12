Keo clarifică motivele despărţirii de Andreea

Vestea destrămării unui cuplu longeviv în showbiz, cel format din cântăreţii Keo şi Andreea Bălan, a luat prin surprindere breasla artistică şi fanii celor doi, care se aşteptau mai degrabă la o căsătorie. De altfel, acesta ar fi şi principalul motiv al despărţirii lor, după cum s-a vehiculat până acum, Andreea punând piciorul în prag, după opt ani de relaţie, pentru că îşi dorea lucruri diferite de iubitul ei: căsătorie şi un copil.

Keo a ţinut să clarifice lucrurile, într-o postare apărută pe pagina lui de Facebook: „Nu am declarat că nu îmi doresc să am niciodată familie şi copii! Dimpotrivă! E, cu siguranţă, cel mai frumos lucru în viaţă. Am explicat doar din ce motiv s-a răcit relaţia cu Andreea în ultimele luni: pentru că eu mi-am dorit să mai aşteptăm puţin, având în vedere că am fost extrem de ocupat cu construcţia casei noastre timp de doi ani de zile, neglijând astfel partea profesională, iar în momentul acesta chiar simt nevoia să mă concentrez pe muzică”, a explicat artistul.