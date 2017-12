Kevin Costner apreciază gulaşul şi vinurile româneşti

Aflat la prima sa vizită în România, celebrul actor american Kevin Costner a luat cina, vineri seară, într-un sat situat în Podgoriile Aradului, la un restaurant din Miniş, unde a mîncat gulaş pe săturate şi a apreciat vinurile româneşti. „Ca aperitiv am pregătit clătite cu şuncă, a urmat supă de viţel cu tarhon, iar la felul principal a fost servit gulaş cu găluşcuţe şi hribi. La desert, s-a servit salată de fructe de pădure\", a declarat Geza Tuduci, proprietarul pensiunii. „Masa a fost grozavă, foarte generoasă, multe feluri. Nu ştiam la ce să mă aştept, dar oamenii au fost atît de generoşi! M-aţi prins puţin în dezavantaj pentru că am băut puţin mai mult, am avut şi o zi foarte lungă\", a declarat Costner la plecarea din localul arădean.

Kevin Costner a participat la Festivalul de Film din România (Ro-IFF), desfăşurat în perioada 26 septembrie - 4 octombrie, la Arad, unde a susţinut şi un concert alături de trupa sa, Modern West. Localitatea viticolă Miniş este situată la 30 de kilometri de Arad, iar vedeta americană şi membrii trupei sale au fost invitaţi la pensiunea amintită de organizatorii Festivalului.

Kevin Costner şi formaţia sa, Modern West, au concertat aproape două ore pe ştrandul „Neptun\" din Arad, sîmbătă seară, în faţa a peste 3.000 de spectatori, care s-au îmbulzit la finalul spectacolului pentru a obţine auografe sau pentru a se fotografia împreună cu vedeta americană. Starul şi-a început concertul urînd „Noapte bună!\" în limba română şi spunîndu-le arădenilor că au un oraş frumos. „Este un mister în viaţă cum ajungi prin lume, pentru mine, să pot să călătoresc peste ocean, să vin în ţara dumneavoastră. Sînt recunoscător\", le-a mai spus artistul spectatorilor. Actorul le-a cerut organizatorilor să dea jos gardurile metalice şi să-i lase pe spectatori aproape de scenă.