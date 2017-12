Kevin Costner, impresionat de români

Actorul Kevin Costner, protagonist al miniseriei „Hatfields & McCoys”, filmată în România anul trecut, a vorbit într-un interviu despre modul în care au decurs filmările şi despre spiritul românilor, care i-au primit şi sprijinit necondiţionat pe membrii echipei de producţie.

O poveste americană filmată în România, miniseria „Hatfields & McCoys” s-a bucurat de sprijinul românilor pe toată perioada în care s-au desfăşurat filmările. „Suntem foarte bucuroşi că românii ne-au primit şi ne-au sprijinit. Povestea trebuia să fie vedeta filmului nostru, pentru că nu am vrut mare tam-tam pentru nimic. Am mers acolo, am început filmările în septembrie şi le-am terminat în jur de 17, 18, poate 19 decembrie. A fost dificil”, îşi aminteşte Kevin Costner, care a interpretat rolul lui Devil Anse Hatfield. Acesta a mai spus că România a oferit exact cadrul de care aveau nevoie pentru filmarea miniseriei, care s-a bucurat de un mare succes. Peisajul carpatin, foarte asemănător cu cel din Kentucky şi Virginia de Vest, a contribuit la o redare cât mai exactă a contextului geografic. „Seamănă cu zona muntoasă, altfel nu am fi mers acolo, nu aveam de ce să călătorim atât dacă nu ar fi existat nişte asemănări, e de la sine înţeles”, spune Kevin Costner.

HĂRNICIA ROMÂNILOR, APRECIATĂ Mai mult, actorul se declară surprins de maniera de lucru românească. „Mi-a plăcut foarte mult cât de mult munceau oamenii. A trebuit să ducem 25 de cai undeva şi i-am întrebat dacă ne pot ajuta. „Îi puteţi duce acolo la ora 12.00?”. „Da”. Ceea ce nu ne-au spus, însă, a fost că trebuia să înceapă munca la 08.00 dimineaţa sau la 06.00 ca să ducă toţi cei 25 de cai acolo, pentru că aveau o singură rulotă cu care să-i transporte. Fac lucrurile în stilul vechi”, a mai spus actorul.