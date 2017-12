Kevin Costner va deveni tată pentru a şaptea oară

Kevin Costner, în vârstă de 55 de ani, va deveni tată pentru a şaptea oară, a declarat actorul, ieri, pentru revista germană ”Bunte”. ”Soţia mea va naşte în iunie”, a declarat actorul. El este căsătorit cu fostul manechin german Christine Baumgartner, în vârstă de 35 de ani, cu care mai are doi băieţi, în vârstă de 1 an, respectiv 2 ani. Potrivit cotidianului ”Bild”, cuplul a cumpărat o vilă în Berlin. Kevin Coster şi Christine Baumgartner s-au căsătorit în 2004. Actorul mai are trei copii din mariajul anterior, cu o colegă din facultate, Cindy Silva, de care a divorţat în 1994. De asemenea, starul mai are un copil, Liam, în vârstă de 11 ani, dintr-o relaţie cu Bridget Rooney.

Născut într-o periferie săracă a oraşului Los Angeles, în anul 1955, Kevin Costner, licenţiat în ştiinţe economice, şi-a început cariera în cinema la vârsta de 27 de ani. Primele sale roluri memorabile au fost cel din ”Silverado” (1985) şi cel din adaptarea pentru marele ecran a serialului ”Incoruptibilii” (1987). Abia în 1990 a dobândit statutul de vedetă de prim calibru, prin rolul său din western-ul epic ”Dansând cu lupii”, care a fost recompensat cu două premii Oscar. În octombrie anul trecut, Costner a venit pentru prima dată în România, unde a susţinut un concert alături de trupa sa, Modern West, în timpul Festivalului de Film (Ro-IFF) de la Arad.