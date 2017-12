Kickstart, educaţie prin artă

Un proiect inedit, care vizează stimularea creativităţii copiilor şi adolescenţilor, educaţia prin artă şi facilitarea accesului tinerilor din comunitatea rurală la evenimente cultural-educaţionale, a prins contur, în această vară, în localitatea constănţeană Limanu. Început în luna august, proiectul de educaţie creativă şi culturală Kickstart Limanu se va finaliza în prima zi de şcoală, bucurându-se de o participare largă din partea celor vizaţi. Astfel, numeroşi copii cu vârste între şase şi cincisprezece ani au participat la ateliere de teatru, dans, desen şi educaţie vizuală, explorând realitatea din care fac parte, dezvoltându-şi potenţialul creativ, puterea de reprezentare şi de liberă exprimare prin produse culturale generate de ei şi experimentând, pentru prima dată, implicarea civică în viaţa comunităţii. Iniţiativa civică a copiilor s-a materializat printr-o vizită la primărie, unde au depus cereri semnate de către părinţi pentru continuarea activităţilor iniţiate în proiect. Pe 13 septembrie, de la ora 17.00, la Centrul Comunitar din comuna Limanu, judeţul Constanţa, va avea loc prezentarea atelierului de Artă Activă pentru educaţie, prezentare susţinută de către copiii care au acceptat cu interes să se implice în activităţile cultural-educaţionale ale comunităţii.

„Artă Activă”. Timp de o lună, copiii din Limanu şi-au desenat visele şi dorinţele, au dansat, au făcut prezentări, au filmat ştiri despre comuna constănţeană, au relaţionat prin exerciţii de teatru, au construit din plastilină macheta ideală a centrului lor comunitar. Toate aceste activităţi au avut ca scop crearea unui reflex în programul lor zilnic de utilizare a unui spaţiu comunitar precum căminul cultural - lipsit de orice activitate până în prezent - atât recreativ, cât şi educaţional.

Printre obiectivele acestui proiect se numără facilitarea accesului la cultură pentru toată lumea, deschiderea de noi perspective şi posibilităţi pentru tinerii din comunităţi rurale, promovarea creativităţii copiilor din Limanu, încurajarea dezvoltării culturale în aceste zone. De altfel, scopul întregului demers este acela de a transforma căminul cultural într-un adevărat centru comunitar educaţional şi cultural, esenţial oricărei comunităţi.

„Aş vrea la cămin pe viitor să desenez, să scriu, să mă joc cu plastilină, să fiu îmbrăcat frumos şi să fiu fericit”, spune Marius Encuţă, un elev de 8 ani, implicat în acest proiect. „Noi la atelier am făcut o grămadă de lucruri frumoase, de aventură, cum ar fi: am desenat, am dansat, am făcut teatru, ne-am jucat, am făcut gimnastică, am făcut machete din plastilină, am scris ştiri, am mers la peşteră, la pădure, la ghiol, la biserică, la podul de fier, am jucat un joc numit Dorinţele - inelul Arabelei”, adaugă Roxana Foca, în vârstă de 13 ani.

Proiectul Kickstart Limanu face parte din strategia pe termen lung a Ofensivei Generozităţii, de dezvoltare, implementare şi diseminare a metodei proprii de Artă Activă. Proiectul este continuarea şi dezvoltarea pe termen lung a proiectului cadru Turneu la Ţară (www.turneulatara.blogspot.com), prima intervenţie în acest demers având loc vara trecută, în comuna Limanu. Această iniţiativă a Ofensivei Generozităţii s-a materializat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, al Primăriei Limanu, Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, Veioza Arte şi Scot and Company Consulting. Coordonatorii proiectului sunt Andreea Eşanu şi Bogdan Georgescu, iar traineri - Andrei Ioniţă şi Tania Cucoreanu.