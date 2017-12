Kiefer Sutherland a pledat nevinovat

Actorul american, în vîrstă de 42 de ani, a pledat nevinovat la acuzaţia de agresiune minoră, în urma unui incident ce a avut loc săptămîna trecută, în New York, cînd l-a lovit cu capul în plină figură pe stilistul Jack McCollough. Co-fondatorul liniei de articole vestimentare pentru femei Proenza Shouler a fost astfel ”mustrat” după ce s-a ciocnit accidental cu actriţa Brooke Shields, la petrecerea anuală a Muzeului Metropolitan de Artă, ce a avut loc pe 4 mai. Starul serialului de televiziune ”24 de ore”, care se află deja sub supraveghere judiciară în urma unei condamnări pentru conducere în stare de ebrietate, cu recidivă, în Los Angeles, s-a predat, săptămîna trecută, poliţiei din New York şi a fost pus sub acuzaţie pentru agresiune minoră. Audierea a fost stabilită pentru 22 iunie. Gerald Lefcourt, avocatul lui Brooke Shields, a declarat într-un comunicat că celebra sa clientă este prietenă atît cu Kiefer Sutherland, cît şi cu designerul Jack McCollough şi că regretă această situaţie nefericită.

O eventuală nouă condamnare ar putea avea consecinţe grave asupra vieţii şi carierei lui Kiefer Sutherland. Actorul canadian a petrecut deja 48 de zile în închisoare, după ce a fost arestat în 2007, pentru conducere în stare de ebrietate şi se află în regim de eliberare condiţionată pentru o perioadă de cinci ani. În momentul arestării din 2007, Kiefer Sutherland se afla tot în regim de eliberare condiţionată, pentru o condamnare anterioară, după ce săvîrşise acelaşi tip de infracţiune.