Kiefer Sutherland a scăpat de închisoare

Actorul american nu va fi condamnat la închisoare, după altercaţia pe care a avut-o, pe 5 mai, cu un designer, la New York, deoarece acuzaţia de agresiune care i s-a adus a fost retrasă, iar victima a refuzat să coopereze cu procurorii americani. Totodată, procurorii americani au stabilit că acest incident nu a fost de natură să violeze termenii regimului de eliberare condiţionată impus lui Kiefer Sutherland. Această decizie vine la puţin timp după ce Procuratura districtuală din New York a ajuns la concluzia că nu este necesară anchetarea starului din serialul de televiziune “24 de ore”.

Kiefer Sutherland, în vîrstă de 42 de ani, fiul actorului Donald Sutherland, l-a lovit cu capul în plină figură pe stilistul Jack McCollough, co-fondatorul liniei de articole vestimentare pentru femei Proenza Shouler, după ce acesta s-a ciocnit accidental cu actriţa Brooke Shields, la petrecerea anuală a Metropolitan Museum of Art, ce a avut loc la începutul lunii mai, la New York. Kiefer Sutherland s-a predat organelor de poliţie, care l-au pus oficial sub acuzaţie pentru agresiune, pe 7 mai. Actorul se află sub supraveghere judiciară în urma unei condamnări pentru conducere în stare de ebrietate, cu recidivă, în Los Angeles. O eventuală nouă condamnare ar fi putut avea consecinţe grave asupra vieţii şi carierei lui Kiefer Sutherland. Actorul canadian a petrecut deja 48 de zile în închisoare, după ce a fost arestat, în 2007, pentru conducere în stare de ebrietate şi se află în regim de eliberare condiţionată pentru o perioadă de cinci ani. În momentul arestării din 2007, Kiefer Sutherland se afla tot în regim de eliberare condiţionată, pentru o condamnare anterioară, după ce săvîrşise acelaşi tip de infracţiune.

Kiefer Sutherland a devenit celebru la nivel mondial datorită personajului Jack Bauer din serialul “24 de ore”, lansat în 2001. Potrivit revistei “Variety”, Kiefer Sutherland este unul dintre actorii de televiziune cel mai bine plătiţi în SUA. Rolul Jack Bauer i-a adus un Glob de Aur în 2002 şi un premiu Emmy în 2006.