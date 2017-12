Kiefer Sutherland, pus sub acuzare

Protagonistul serialului de televiziune “24 / 24 de ore” a fost arestat, eliberat şi apoi pus sub acuzaţie, după ce l-a lovit cu capul în plină figură pe un stilist, la începutul săptămînii, la New York. Kiefer Sutherland s-a prezentat la tribunal alături de avocaţii săi. A fost pus sub acuzare pentru agresiune minoră şi a declarat că preferă să fie adus în faţa unei instanţe judecătoreşti. Kiefer Sutherland, în vîrstă de 42 de ani, l-a rănit pe stilistul Jack McCollough, lovindu-l cu capul în plină figură, după ce acesta a bruscat-o pe actriţa Brooke Shields. Incidentul a avut loc la New York, la începutul acestei săptămîni, în cadrul galei de modă.

Fiul actorului canadian Donald Sutherland se află în regim de eliberare condiţionată, după ce a efectuat 48 de zile de închisoare în 2008, în urma unei condamnări pentru conducere în stare de ebrietate, cu recidivă, în Los Angeles. Kiefer Sutherland a devenit celebru la nivel mondial datorită personajului Jack Bauer din serialul “24 / 24 de ore”, lansat în 2001 şi ajuns, în prezent, la al şaptelea sezon. Este unul dintre actorii de televiziune cel mai bine plătiţi în SUA. Pentru rolul Jack Bauer a primit şi premiile Glob de Aur, în 2002 şi Emmy, în 2006.