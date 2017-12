Kiefer Sutherland s-a împăcat cu designerul pe care l-a agresat

Actorul canadian şi designerul pe care l-a agresat într-un club din Manhattan s-au împăcat. Kiefer Sutherland a fost pus oficial sub acuzaţie, pentru agresiune, pe 7 mai, după ce l-a atacat pe designerul Jack McCollough. ”Îmi pare rău pentru tot ce s-a întîmplat şi regret foarte mult faptul că domnul McCollough a fost rănit”, a declarat actorul canadian. ”Apreciez declaraţia domnului Sutherland şi îi doresc mult succes în continuare”, a declarat Jack McColloug, la rîndul său. O purtătoare de cuvînt a procuraturii americane a refuzat să precizeze dacă această împacare va fi suficientă pentru retragerea acuzaţiei oficiale formulată împotriva actorului Kiefer Sutherland.

Kiefer Sutherland se află deja sub supraveghere judiciară, în urma unei condamnări pentru conducere în stare de ebrietate, cu recidivă, în Los Angeles. O audiere în acest caz a fost stabilită pentru 22 iunie. Kiefer Sutherland, în vîrstă de 42 de ani, fiul actorului Donald Sutherland, celebrul ”Casanova” din filmul cu acelaşi titlu de Federico Fellini, l-a lovit cu capul în plină figură pe stilistul Jack McCollough, co-fondatorul liniei de articole vestimentare pentru femei Proenza Shouler, după ce acesta s-a ciocnit accidental cu actriţa Brooke Shields, la petrecerea anuală a Metropolitan Museum of Art, care a avut loc pe 4 mai. Reprezentanţii poliţiei au declarat că agresiunea a avut loc pe 5 mai, în jurul orei locale 2.00 a.m., într-un bar exclusivist din Mercer Hotel din Soho, New York. ”Atît Jack McCollough, cît şi Kiefer Sutherland sînt buni prieteni cu Brooke Shields şi regretă acest incident nefericit”, a precizat avocatul actriţei americane. Potrivit declaraţiei avocatului actorului american, clientul său nu va face niciun comentariu referitor la decizia tribunalului, ”din respect pentru procedurile legale în vigoare”.

O eventuală nouă condamnare ar putea avea consecinţe grave asupra vieţii şi carierei actorului Kiefer Sutherland. Actorul canadian a petrecut deja 48 de zile în închisoare, după ce a fost arestat în 2007, pentru conducere în stare de ebrietate şi se află în regim de eliberare condiţionată pentru o perioadă de cinci ani. În momentul arestării din 2007, Kiefer Sutherland se afla tot în regim de eliberare condiţionată, pentru o condamnare anterioară, după ce săvîrşise acelaşi tip de infracţiune. Kiefer Sutherland a devenit celebru la nivel mondial datorită personajului Jack Bauer din serialul ”24 de ore”, lansat în 2001 şi ajuns, în prezent, la al şaptelea sezon. Potrivit revistei ”Variety”, Kiefer Sutherland este unul dintre actorii de televiziune cel mai bine plătiţi în SUA. Rolul Jack Bauer i-a adus un Glob de Aur în 2002 şi un premiu Emmy în 2006.