Kiev în cifre: 100 morţi, 500 de răniţi

14:00:47 / 21 Februarie 2014

MILITIA vs POPORUL

Minciuna sfruntata "militia e cu poporul" nu mai tine in nicio tara, nici macar la noi. Kievul demonstraza lumii integi cine sunt de fapt militienii: descreierati care profita de orice ocazie sa apese pe tragaci. In Ukraina, la fel ca la noi, fara militie ar fi mult mai bine pentru ca s-ar micsora numarul de hoti, numarul de criminali/lunetisti, am avea mai multi bani pentru invatamant si sanatate iar politicienii lipsiti de parare vor fi obligati sa faca si lucruri bune. Este clar ca animalele alea de militieni din Kiev au tras de placere in protestanti si la fel de bucurosi ar fi si militienii nostri sa-si descarce incarcatoarele in orice roman care nu e presedinte, primar sau parlamentar. Ucrainenii au ocazia sa scape definitiv de cel putin 67 de starpituri din militie sa reaprinda astfel speranta pentru o viata mai buna in toata zona ex-comunista.