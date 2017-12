Kievul nu va prelungi armistiţiul în estul ţării, anunţă Poroşenko

Autorităţile de la Kiev nu vor prelungi armistiţiul în regiunile din estul Ucrainei, a anunţat preşedintele Petro Poroşenko noaptea trecută, în contextul în care acordul de încetare a focului a expirat ieri seară. "După ce am analizat situaţia, am decis, în calitate de comandant suprem al forţelor armate, să nu prelungim acordul unilateral de încetare a focului", a declarat Poroşenko, într-o adresare către naţiune, potrivit unui comunicat al Preşedinţiei ucrainene. "Vom ataca" separatiştii care controlează timp de două luni o mare parte a regiunilor Doneţk şi Lugansk, a afirmat el. "Şansa unică de a aplica planul de pace nu a fost folosită. Acest fapt se datorează acţiunilor criminale ale insurgenţilor (separatişti). Ei şi-au declarat în mod public refuzul de a susţine planul de pace, în general, şi încetarea focului, în particular", a adăugat Poroşenko.