Kim Jong-Il s-a recăsătorit

Liderul nord-coreean şi-a legalizat relaţia de doi ani de zile cu fosta sa secretară, Kim Ok, a informat agenţia sud-coreeană de presă Yonhap. Fosta soţie a lui Kim Jong-Il, Ko Yong-Hi, mama a doi dintre cei trei fii ai preşedintelui nord-coreean, a murit în august 2004, din cauza unui cancer la sîn.

Nunta pare o simplă formalitate, întrucît Kim Ok este de-facto prima doamnă a Coreei de Nord.

Kim Ok, de 42 de ani, l-a însoţit frecvent pe Kim Jong-Il, în vîrstă de 64 de ani, în timpul vizitelor acestuia la baze militare sau la complexe industriale şi i-a fost tot timpul alături în timpul vizitelor unor înalţi demnitari străini. Kim Ok a studiat pianul la Universitatea de Muzică şi Dans Phenian şi a lucrat ca secretară-şefă a preşedintelui din anii '80. Kim Ok a călătorit împreună cu Kim Jong-Il în luna ianuarie, cînd preşedintele a făcut o vizită secretă în China pentru a-l întîlni pe liderul chinez Hu Jintao. "Este o femeie mai mult drăguţă decît frumoasă, la fel ca celelalte femei care au existat în viaţa preşedintelui", a declarat o sursă din guvernul nord-coreean. Kim Jong-Il a mai avut relaţii de lungă durată cu alte trei femei. Liderul nord-coreean are doi fii cu Ko Yong-Hi, iar cel de-al treilea şi cel mai mare fiu al său provine dintr-o altă relaţie.