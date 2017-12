Kim Jong-un şi-a fracturat ambele glezne

Liderul nord-coreean Kim Jong-un ar fi suferit o intervenţie chirurgicală la Phenian la jumătatea acestei luni, după ce şi-ar fi fracturat ambele glezne, şi este internat în spital, a declarat o sursă pentru cotidianul sud-coreean Chosun, relatează acesta în ediţia electronică. "Am auzit că Kim Jong-un s-a lovit la glezna dreaptă în iunie (...) şi a sfârşit prin a-şi fractura ambele glezne pentru că nu s-a tratat", a declarat sursa citată, care a vizitat recent Coreea de Nord. Sursa a adăugat că Kim a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Clinica Bonghwa, un spital exclusivist pentru membrii de partid de rang înalt, la jumătatea lui septembrie, iar în prezent este în perioada de recuperare. Un oficial din cadrul serviciilor de informaţii a declarat că maşina oficială a lui Kim nu pare să fi părăsit Phenianul, prin urmare este posibil ca acesta să fi rămas în capitală. Oficialul a afirmat că Kim este supraponderal şi pare să-şi fi luxat glezna în timpul unui tur istovitor la baze militare şi fabrici din zona Cuban. Kim are aproximativ 1,70 m înălţime şi a luat constant în greutate de la preluarea puterii. Au fost speculaţii că obezitatea şi alcoolul i-au provocat gută. Kim a lipsit de la sesiunea parlamentară de joi din Phenian, iar un oficial guvernamental a declarat că este "improbabil ca un tânăr ca Kim Jong-un să fi lipsit de la Marea Adunare Populară doar pentru că are gută". Televiziunea publică a recunoscut joi, în timpul unui reportaj, că Kim şchiopătează şi că este bolnav. Serviciile de informaţii sud-coreene au aflat că o echipă de medici din Europa a mers recent în Coreea de Nord.