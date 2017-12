Vedeta de televiziune Kim Kardashian a creat o colecţie de haine pentru bebeluşi, inspirată de fetiţa în vârstă de şapte luni pe care o are cu rapperul Kanye West. În timpul unei sesiuni online de întrebări şi răspunsuri, desfăşurată luni, Kim Kardashian a fost întrebată de un fan dacă îşi îmbracă fiica numai în haine de designer, iar vedeta de televiziune a răspuns: ”Poartă orice. Chiar am creat o colecţie pentru bebeluşi, care va cuprinde haine foarte accesibile ca preţ şi va fi lansată pe 14 martie. Copiii cresc atât de repede şi avem nevoie de haine accesibile”.

Kim Kardashian nu este la prima experienţă în ceea ce priveşte designul vestimentar. Starleta a lansat în trecut o colecţie de îmbrăcăminte împreună cu surorile sale, Kourtney and Khloe. Kim Kardashian este actriţa de reality-show cea mai bine plătită din televiziunea americană, câştigurile ei financiare - provenind din apariţiile la televiziune, lansarea unei linii vestimentare, a unui parfum, a unei linii de bijuterii şi a unei creme de bronzat - ridicându-se la peste 6 milioane de dolari. Vedeta este protagonista reality-show-ului ”Keep Up with the Kardashians”, difuzat de televiziunea E!, ajuns deja la cel de-al nouălea sezon.