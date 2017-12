Kim Kardashian a născut un băieţel

Vedeta americană Kim Kardashian a adus pe lume al doilea său copil, un băiețel, după o sarcină cu probleme, care a determinat-o să își grăbească cezariana. ”Kim Kardashian West şi Kanye West i-au spus bun venit pe lume fiului lor, în această dimineaţă. Mama şi copilul se simt bine”, se arată într-o declaraţie dată publicităţii sâmbătă. Deocamdată, cei doi nu au luat o decizie asupra numelui pe care îl va purta micuțul.

Kim Kardashian, protagonistă a show-ului TV ”Keeping Up with the Kardashians”, este actriţa de reality show cea mai bine plătită din televiziunea americană, cu venituri de 52,5 milioane de dolari, potrivit unui top publicat recent de ”Forbes”. Starleta americană are o relaţie cu Kanye West din 2012, iar fetiţa lor, North, s-a născut la jumătatea lunii iunie 2013. Vedeta de televiziune şi rapperul american s-au căsătorit pe 24 mai 2014, la Florenţa. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel de-al treilea album al său, ”Graduation”, a fost unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice ale anului 2007. West este câştigător a 21 de premii Grammy. Într-un clasament anual, dat publicităţii de revista ”Forbes” în luna septembrie, Kanye West a ocupat poziţia a şaptea în topul celor mai bogaţi rapperi din lume, cu o avere estimată la 22 de milioane de dolari, ce provine din venituri obţinute din concerte, turnee, colecţii vestimentare şi reclame pentru diverse produse.

Citește și:

Kim Kardashian și-a dezamăgit fanii

Kanye West, acuzat de plagiat

Khloe Kardashian nu mai divorţează

Justin Bieber e foarte apropiat de Kourtney Kardashian

Obama i-a oferit... sfaturi prezidenţiale lui Kanye West

Cea mai grea perioadă din viața lui Kim Kardashian este sarcina