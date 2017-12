Kim Kardashian aşteaptă al doilea copil

Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian şi rapperul Kanye West vor deveni părinţi din nou, a anunțat starleta într-un clip promoţional pentru reality-show-ul ”Keeping Up with the Kardashians”. Luna aceasta, Kim Kardashian, în vârstă de 34 de ani, a vorbit pentru televiziunea E! News despre eforturile sale şi ale soţului ei de a avea un al doilea copil. Cei doi au o relaţie din 2012, iar fetiţa lor, North, s-a născut la jumătatea lunii iunie 2013. Vedeta de televiziune şi rapperul american s-au căsătorit pe 24 mai 2014, la Florenţa.

Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000 și este câştigător a 21 de premii Grammy. Kim Kardashian, protagonistă a reality show-ului ”Keep Up with the Kardashians”, este vedeta de reality show cea mai bine plătită din televiziunea americană, cu peste șase milioane de dolari câștigați în 2013.