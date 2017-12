Kim Kardashian, cea mai urmărită persoană pe Instagram

Starleta americană Kim Kardashian a... detronat-o pe cântăreaţa Beyoncé şi a devenit cea mai urmărită persoană pe platforma de socializare Instagram, având peste 44,1 milioane de fani, informează time.com. Contul de pe platforma de Instagram a starletei americane este în prezent urmărit de peste 44.145.200 de persoane, în timp ce Beyoncé are peste 44.033.800 de fani. Atât Kim Kardashian, cât şi Beyoncé publică pe Instagram fotografii cu ele şi familiile lor, în special fetiţele lor, North şi Blue Ivy, însă acestea sunt diferite. Pe de o parte, Kim Kardashian este mult mai activă pe platforma de socializare, iar pe de altă parte, mesajele ei sunt mult mai personale decât cele ale cântăreţei americane.

Tehnic vorbind, cel mai urmărit cont de Instagram este chiar al platformei de socializare, care este urmărit de peste 94,5 milioane de persoane. După acesta, cele mai populare conturi aparţin celebrităţilor. Astfel, topul 10 al celor mai urmărite persoane pe Instagram este format din Kim Kardashian (peste 44,1 milioane de fani), cântăreaţa Beyoncé (peste 44 de milioane), cântăreaţa de pop-country Taylor Swift (peste 43,7 milioane), actriţa şi cântăreaţa americană Selena Gomez (peste 41,9 milioane), actriţa şi cântăreaţa americană Ariana Grande (peste 41,8 milioane), cântăreţul canadian Justin Bieber (peste 37,1 milioane), modelul Kendall Jenner (peste 35,5 milioane), vedeta TV Kylie Jenner (peste 33,8 milioane), cântăreaţa de rapp Nicki Minaj (peste 32,3 milioane) şi vedeta TV Khloé Kardashian (peste 30,6 milioane).

Kim Kardashian, protagonistă a reality show-ului „Keep Up with the Kardashians“, este actriţa de reality show cea mai bine plătită din televiziunea americană, câştigurile ei ridicându-se la peste 6 milioane de dolari în 2013.