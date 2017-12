Kim Kardashian divorţează

Starleta americană Kim Kardashian a depus actele de divorţ, la doar 72 de zile după ce s-a căsătorit cu jucătorul de baschet Kris Humphries, în cadrul unei ceremonii de nuntă spectaculoase. Kim Kardashian, în vârstă de 31 de ani, starul reality show-ului Keeping Up With the Kardashians, a depus actele de divorţ la Curtea Superioară din Los Angeles, invocând diferenţe ireconciliabile. ”După ce am analizat situaţia cu multă grijă, am luat decizia de a pune capăt căsniciei mele. Sper că toată lumea va înţelege că aceasta nu a fost o decizie uşoară. Am sperat că mariajul meu va dura pentru totdeauna, dar, uneori, lucrurile nu se întâmplă aşa cum ai plănuit. Am rămas prieteni şi fiecare îi doreşte celuilalt să aibă parte de tot ce e mai bun în lume”, a declarat starleta, într-un comunicat. Potrivit documentelor oficiale înaintate la tribunal, Kim Kardashian a solicitat judecătorului ca bijuteriile şi alte obiecte personale, precum cerceii de dinainte de nuntă şi cei purtaţi în timpul nunţii, să fie considerate bunuri ce fac parte din averea ei personală, nu din averea comună a cuplului. Acelaşi document certifică faptul că cei doi soţi au semnat în prealabil un contract prenupţial.

Kim Kardashian şi Kris Humprhies s-au căsătorit pe 20 august, în sudul Californiei, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, al cărei cost de organizare a fost de circa zece milioane de dolari, după o relaţie de nouă luni. Peste trei milioane de telespectatori americani au urmărit reportajul de televiziune intitulat Kim\'s Fairytale Wedding: A Kardashian Event, difuzat în două părţi. Rochia de mireasă a starletei a fost semnată de designerul Vera Wang, pantofii au fost creaţi de Giuseppe Zanotti, iar verighetele au fost realizate de Lorraine Schwartz. La petrecerea de nuntă, care a avut 440 de invitaţi, au luat parte şi surorile lui Kim Kardashian, Kourtney, de 32 de ani şi Khloe, de 27 de ani, dar şi vedete precum Demi Lovato, Babyface, Vera Wang, Mario Lopez, Mark Ballas, Ciara, Carmelo Anthony, Eduardo Cruz, Ryan Seacrest, Melanie Brown, Serena Williams şi Kathie Lee Gifford. Drepturile exclusive asupra imaginilor de la nuntă au fost achiziţionate de revista ”People”, pentru 1,5 milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate cuplului.

Zvonurile despre existenţa unor tensiuni în cadrul cuplului au apărut destul de repede după nuntă, fiind relatate pe larg în presa americană din ultimele săptămâni. Potrivit unor surse, Kris Humphries, jucătorul de 26 de ani al echipei de baschet New Jersey Nets, a refuzat să joace rolul ce i-a fost atribuit în brandul Kardashian, iar cei doi soţi s-au certat în legătură cu locul unde urmau să se stabilească şi să locuiască. Acesta este cel de-al doilea divorţ pentru Kim Kardashian, care a mai fost căsătorită cu producătorul muzical Damon Thomas, în perioada 2000 - 2004. După divorţul de primul ei soţ, starleta americană a avut relaţii cu cântăreţul R&B Ray-J şi jucătorul de fotbal american Reggie Bush. Kim Kardashian este vedeta de reality show cel mai bine plătită din televiziunea americană, câştigurile ei financiare din 2010 provenind din apariţiile la televiziune, lansarea unei linii vestimentare, a unui parfum, a unei linii de bijuterii şi a unei creme de bronzat şi ridicându-se la aproximativ şase milioane de dolari.