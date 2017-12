Kim Kardashian este din nou însărcinată

Populara vedetă americană de televiziune Kim Kardashian a dezvăluit, în promoul episodului de ieri al show-ului de televiziune 'Keeping Up With the Kardashians', că este însărcinată cu al doilea copil, scrie UPI.com. 'Am făcut testul de sânge din nou și sunt însărcinată', îi spune Kim Kardashian surorii sale, Khloe, în promoul episodului. Kim Kardashian și soțul său, artistul Kanye West, au o fetiță pe nume North West, care s-a născut la 15 iunie 2013. Acest al zecelea sezon al show-ului TV 'Keeping Up With the Kardashians' a dezvăluit publicului încercările vedetei tv de a rămâne însărcinată cu al doilea copil. În luna mai a acestui an Kim a declarat pentru E! News că încearcă zi de zi să rămână însărcinată. Kim Kardashian și Kanye West s-au căsătorit la Florența, la 24 mai 2014.