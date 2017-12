Kim Kardashian şi Kanye West au stabilit data nunţii

Orgoliul rănit al vedetei de televiziune Kim Kardashian pare să îşi fi revenit după ce a aflat că numele său nu se afla pe lista de invitaţi a celebrei petreceri organizate de ”Vanity Fair” după gala de decernare a premiilor Oscar. Petrecerea ”Vanity Fair” este unul dintre cele mai exclusiviste evenimente din lume şi nu sunt puţini cei care îşi doresc să ajungă pe lista de invitaţi, mai ales că de la an la an se duce vestea despre cât de bine se distrează celebrii invitaţi. Kim Kardashian nu a fost primită, dar acum are de gând să îşi ia revanşa organizând propria superpetrecere de nuntă. Starleta şi rapperul Kanye West, care s-au logodit în octombrie 2013, se vor căsători pe 24 mai, la Paris. Invitaţii vor sosi în capitala franceză cu câteva zile înainte de data ceremoniei. Kim Kardashian, aflată la a treia căsătorie, afirma de curând că îşi doreşte o ceremonie restrânsă şi că a tăiat de pe lista invitaţilor prieteni şi chiar membri ai familiei. ”Vom avea o nuntă intimă, superrestrânsă, iar pe măsură ce înaintăm cu pregătirile, ne dăm seama că ne dorim să fie mai restrânsă decât îşi închipuie lumea”, spunea recent Kim Kardashian.

Pe de altă parte, Kanye West intenţionează să adauge pe lista invitaţilor personalităţi renumite din lumea modei, cum ar fi Riccardo Tisci, designerul casei de modă Givenchy, Karl Lagerfeld şi editorul-şef al ediţiei americane a publicaţiei ”Vogue”, Anna Wintour. Kim Kardashian şi Kanye West, a căror relaţie a început în 2012, sunt părinţii unei fetiţe, North, care s-a născut la jumătatea lunii iunie 2013.