Kim Kardashian şi Kanye West mai vor un copil

Vedeta de televiziune Kim Kardashian şi rapperul Kanye West, care s-au căsătorit pe 24 mai, la Florenţa, îşi doresc al doilea copil şi sunt pregătiţi să îşi mărească familia cât mai curând. ”Amândoi îşi doresc mai mulţi copii. Kanye ar fi vrut mai devreme, dar Kim a dorit să îşi revină după prima sarcină. Dar mai mulţi copii sunt, fără îndoială, în plan”, a declarat o sursă din apropierea cuplului. Kim Kardashian West şi Kanye West au petrecut luna de miere în Irlanda, unde au stat până vineri. Potrivit unor surse din anturajul lui Kim Kardashian, aceasta şi-ar dori să rămână însărcinată imediat după nuntă şi i-ar plăcea să aibă şase copii. ”Mi-am dorit întotdeauna şase copii. După naşterea lui North, aş avea un milion”, a afirmat vedeta reality show-ului ”Keeping Up With the Kardashians”, difuzat la televiziunea E!.

După o relaţie care a început în urmă cu doi ani, Kim şi Kanye s-au căsătorit în faţa a 600 de invitaţi, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc pe 24 mai, la Forte di Belvedere, în Florenţa. Kim Kardashian şi Kanye West au o relaţie din 2012, iar fetiţa lor, North, s-a născut la jumătatea lunii iunie 2013.