Kim Kardashian şi Kanye West se vor căsători la vară

Starleta americană Kim Kardashian a anunţat că se va căsători cu iubitul ei, rapperul Kanye West, într-o ceremonie care va avea loc în vara acestui an. Kim Kardashian şi Kanye West s-au logodit pe 21 octombrie, ziua în care starleta împlinea 33 de ani, şi au împreună o fetiţă în vârstă de şapte luni, North West. Invitată vineri la emisiunea „The Ellen DeGeneres Show“, difuzată de televiziunea CBS, Kim Kardashian a afirmat că se va căsători cu Kanye West în vara aceasta, fără să precizeze data exactă când va avea loc evenimentul. Totodată, Kim Kardashian a afirmat că nu a stabilit locul în care va avea loc nunta, precizând însă că evenimentul se va desfăşura în afara SUA. Iniţial, presa americană a speculat că perechea plănuieşte să se căsătorească în peisajul italian din Capri, însă ulterior au apărut informaţii potrivit cărora cuplul ar opta pentru romanticul Paris.

Kim Kardashian este cea mai bine plătită actriţă de reality-show din televiziunea americană, câştigurile ei financiare - provenind din apariţiile la televiziune, lansarea unei linii vestimentare, a unui parfum, a unei linii de bijuterii şi a unei creme de bronzat - ridicându-se la peste 6 milioane de dolari. Vedeta este protagonista reality-showului „Keep Up with the Kardashians“, difuzat de televiziunea E!, care va lansa premiera celui de-al nouălea sezon pe 19 ianuarie. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000.