King of Europe - Campionatul European de Drift, la Constanţa

Timp de trei zile, în perioada 24-26 august, în parcarea exterioară a Maritimo Shopping Center Constanţa, se va desfăşura unul dintre cele mai importante evenimente sportive găzduite de România, o etapă din cadrul Campionatului European de Drift - King of Europe. Competiţia a fost prefaţată de o conferinţă de presă susţinută ieri de Marius Rusescu, director marketing Maritimo Shopping Center, Mike Procureur, preşedintele şi fondatorul King of Europe şi preşedintele şi fondatorul World Drifting Association, Gabriel Onofrei, preşedintele Asociaţiei Române de Drift, şi Florian Hangu, vicepreşedintele Asociaţiei Române de Drift.

„Am înfiinţat King of Europe în 2004, iar după opt ani avem peste 100 de concursuri în douăzeci de ţări din Europa, dar şi relaţii de colaborare cu Argentina, Brazilia şi SUA. În România am venit în 2009 şi timp de doi ani etapa s-a desfăşurat la Cluj-Napoca. Anul trecut am fost la Braşov, iar în această vară, cu sprijinul Maritimo Shopping Center, am venit la Constanţa. Este o locaţie frumoasă, unde vor fi prezenţi mulţi participanţi şi sunt sigur că vom reveni şi anul viitor, pentru un eveniment mult mai mare”, a spus Mike Procureur. „Mă bucur să fiu la Maritimo Shopping Center pentru o etapă de Campionat European de Drift. În plus, sâmbătă se va desfăşura, în cadrul aceluiaşi eveniment, şi a şasea etapă a Campionatului Naţional de Drift. Este prima întrecere de acest gen la Constanţa şi sper să nu fie şi ultima”, a adăugat Gabriel Onofrei. „Sunt de 35 de ani în motosport, iar în ultimii doi ani am încercat să dezvolt acest sport. Am făcut demersuri şi sperăm ca de anul viitor asociaţia să devină federaţie. Competiţia desfăşurată în faţa Maritimo Shopping Center va fi spectaculoasă, pentru că traseul este unul rapid şi dinamic”, a completat Florian Hangu.

ASTĂZI, PARADA PE STRĂZILE CONSTANŢEI. Vineri, în prima zi a competiţiei, după înscrierea piloţilor, vor urma antrenamentele (între orele 11.00 şi 17.30) şi pregătirea maşinilor de drift, iar la ora 18.30 se va pleca într-o paradă a maşinilor de concurs prin Constanţa şi staţiunea Mamaia. Ziua de sâmbătă va fi rezervată calificărilor GTT Drift Championship (12.00 - 14.00), o nouă rundă de antrenamente (14.00 - 16.00), mult aşteptatul Drift battle şi etapa a 6-a a Campionatului Naţional de Drift (16.00 - 18.00), iar duminică va avea loc bătălia finală pentru câştigarea etapei de Campionat European (15.30 - 18.30), festivitatea de premiere GTT Drift Championship şi King of Europe (18.30 - 19.30) şi concursul Miss Drift Maritimo. În cadrul acestui eveniment, Nicoleta Luciu, Liviu Vârciu, Roxana Ciuhulescu şi Dan Popescu “Bibanu” vor încinge atmosfera şi vor susţine sesiuni de autografe şi fotografii cu fanii.

La startul întrecerii se vor afla cei mai tari drifteri europeni din peste 25 de ţări, printre care se numără campionul din 2011, Diego Quaranta (Italia), campionul din 2009, Adam Kerenyi (Ungaria), Pawel Trela (Polonia), Dmitryi Illyuk (Ukraina), Călin Ciortan, Răzvan Frăţianu, Niculae Dobre, Marius Mitrache, Răzvan Tica şi Sorin Ene.

Originar din Japonia, drifting-ul este un stil de pilotaj în care şoferul se foloseşte de acceleraţie, frână, ambreiaj şi direcţie pentru a induce intenţionat maşinii un caracter supravirator, cauzând pierderi de tracţiune la roţile din spate, interval în care după o nouă serie de battle trebuie să deţină controlul acestor factori.