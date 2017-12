Kings of Leon a vândut 65.000 de bilete în câteva secunde

Toate cele 65.000 de bilete puse în vânzare pentru concertul pe care trupa Kings of Leon îl va susţine pe 30 iunie, în cadrul festivalului Hyde Park din Londra au fost vândute în câteva secunde. Trupa americană este capul de afiş al zilei de 30 de iunie. Numele celorlalte trupe care vor cânta în Hyde Park, pe 30 iunie vor fi anunţate în curând.

Kings of Leon este o trupă americană din Nashville, Tennessee, formată din trei fraţi - Caleb Followill (vocal principal / chitară), Nathan Followill (percuţie / backing vocals), Jared Followill (chitară bas / sintetizator) - alături de vărul lor primar, Matthew Followill (chitară / backing vocals). Iniţial comparaţi cu cei de la The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea rock & roll-ului Dixie-style, cei de la Kings of Leon s-au transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental. Cvartetul din Tennessee a debutat în anul 2003, cu EP-ul ”Holy Roller Novocaine”, al cărui amestec de boogie rock frust, nefinisat, s-a făcut cu adevărat remarcat pe primul lor album, ”Youth & Young Manhood”. Kings of Leon s-au bucurat de popularitate imediată în Marea Britanie, unde, mai târziu, au primit discuri de platină pentru vânzările de albume. Pe măsură ce trupa a explorat diverse stiluri şi a înregistrat şi alte lansări, dintre care cele mai notabile sunt ”Because of the Times” (2007) şi ”Only by the Night” (2008), comparaţiile cu The Strokes au dispărut, Kings of Leon având, în prezent, propriul lor stil. Piesa ”Use Somebody” a fost desemnată Înregistrarea anului la gala premiilor Grammy de pe 31 ianuarie.

Festivalul Hyde Park, organizat pe parcursul a trei zile, este unul dintre cele mai mari evenimente de gen anuale din Marea Britanie.