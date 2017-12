Kings of Leon caută fani cu defecte fizice pentru noul clip

Formaţia Kings of Leon recrutează fani cu cicatrice, pielea pătată şi alte defecte fizice, pentru a juca în noul lor videoclip, realizat pentru melodia “Radioactive”. Membrii trupei, care au creat vâlvă pe internet cu ultimul lor videoclip, “Radioactive”, le-au cerut fanilor să participe la două zile de filmări, începând de vineri, într-un bar din New England. Fanii au primit câte 300 de dolari pe zi pentru “privilegiul” de a-şi prezenta defectele fizice. Trupa Kings of Leon se pregăteşte pentru Festivalul Isle Of Wight de anul viitor, unde va concerta alături de Kasabian şi Foo Fighters. “Radioactive” este primul single extras de pe noul album al grupului, “Come Around Sundown”, care a fost lansat în octombrie.

Kings Of Leon este o trupă americană din Nashville, Tennessee, formată din trei fraţi - Caleb Followill (vocal principal / chitară), Nathan Followill (percuţie / backing vocals), Jared Followill (chitară bas / sintetizator) -, alături de vărul lor primar, Matthew Followill (chitară / backing vocals). Iniţial comparaţi cu cei de la The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea rock & roll-ului Dixie-style, cei de la Kings Of Leon s-au transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental. Cvartetul din Tennessee a debutat în anul 2003, cu EP-ul “Holy Roller Novocaine”, al cărui amestec de boogie rock frust, nefinisat, s-a făcut cu adevărat remarcat pe primul lor album, “Youth & Young Manhood”. Kings Of Leon s-a bucurat de popularitate imediată în Marea Britanie, unde, mai târziu, a primit discuri de platină pentru vânzările de albume. Pe măsură ce trupa a explorat diverse stiluri şi a înregistrat şi alte lansări, pe albumele “Aha Shake Heartbreak” (2004), “Because of the Times” (2007) şi “Only by the Night” (2008), comparaţiile cu The Strokes au dispărut, Kings Of Leon având în prezent propriul lor stil. Piesa “Use Somebody” a fost desemnată Înregistrarea Anului la gala premiilor Grammy de pe 31 ianuarie.