Kings Of Leon înregistrează un nou album

Grupul american Kings Of Leon a anunţat printr-o serie de mesaje postate pe Twitter că a intrat în studio pentru a înregistra un nou album, care se doreşte o continuare a materialului discografic “Only by the Night”, lansat în 2008. Trupa americană îşi ţine fanii la curent cu proiectele sale prin intermediul toboşarului Nathan Followill, care a trimis câteva mesaje pe Twitter chiar din studioul de înregistrare. Cu puţin timp înainte de prima sesiune de înregistrări, care a avut loc luni, 5 aprilie, Nathan Followill declara într-un mesaj că este “extrem de încântat, dar şi puţin mahmur în acelaşi timp”. La sfârşitul sesiunii de înregistrări, acelaşi muzician a declarat că prima zi în studio a fost “un succes muzical”. Într-un alt mesaj postat pe Twitter, miercuri, toboşarul a declarat că trupa a compus deja câteva piese ce vor fi pe placul fanilor.

Kings of Leon este o trupă americană din Nashville, statul Tennessee, formată din trei fraţi - Caleb Followill (vocal principal / chitară), Nathan Followill (percuţie / backing vocals), Jared Followill (chitară bas / sintetizator) - alături de vărul lor primar, Matthew Followill (chitară/ backing vocals). Iniţial comparaţi cu cei de la formaţia The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea rock & roll-ului Dixie-style, cei de la Kings of Leon s-au transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental.